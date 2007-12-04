Роналду вернул «МЮ» на второе место в чемпионате Англии

Поздно вечером в понедельник 3 ноября в чемпионате Англии по футболу состоялся последний матч 15-го тура. "Манчестер Юнайтед" победил на своем поле "Фулхэм" (2:0), причем оба гола забил португалец Криштиану Роналду. "МЮ" набрал 33 очка и вернулся на второе место в турнирной таблице, сообщает Reuters.

На 10-й минуте встречи Роналду после подачи углового воспользовался скидкой защитника Неманьи Видича и переправил мяч в ворота "Фулхэма". В начале второго тайма португалец после навеса с фланга в исполнении Джона О`Ши переиграл защитников в борьбе за верховой мяч и ударом головой забил второй гол.

По ходу встречи "Манчестер" имел заметное преимущество. В первом тайме несколько опасных моментов не использовал аргентинец Карлос Тевес, а после перерыва мог отличиться Уэйн Руни, который вышел на поле впервые за последний месяц. В концовке встречи Криштиану Роналду мог оформить хет-трик, но, обыграв вратаря, португалец упал. Судья матча расценил этот эпизод как симуляцию со стороны Роналду и показал лидеру "МЮ" желтую карточку.

После этой победы у "Манчестер Юнайтед" стало 33 очка, и он по-прежнему отстает от "Арсенала" на три зачетных балла, причем лондонцы провели на один матч меньше (14). Третье место занимает "Челси" (31 очко в 15 матчах), четвертую-пятую позицию делят "Ливерпуль" (30 очков после 14 игр) и "Манчестер Сити" (30 очков после 15 игр), отмечает Лента.ру.