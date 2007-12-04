Шовковский пошел на поправку

На этой неделе наступил новый этап восстановления вратаря «Динамо» и сборной Украины Александра Шовковского. После снятия с ноги голкипера лонгета динамовец проходит курс реабилитации на базе в Конча-Заспе, сообщает официальный сайт ФК Динамо Киев . Занятия под руководством клубного реабилитолога Шовковский будет проходить вплоть до 13-го декабря, дня, когда команда уйдет в отпуск. Вновь выйти на поле Александр намерен весной будущего года, пройдя полноценные подготовительные сборы и полностью залечив поврежденную ногу.

Напомним, что 17-го ноября в матче сборных Литвы и Украины голкипер повредил голеностоп. Почувствовав острую боль в ноге, Шовковский был заменен и лишь с помощью врачей покинул поле.