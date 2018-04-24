Украинские клубы: новый поход в Европу

Рейтинг коэффициентов УЕФА

Представительство той или иной страны в еврокубках определяется ее положением в рейтинге коэффициентов УЕФА. В нем учтены результаты всех еврокубковых матчей за последние 5 лет. Украина закончила предыдущий сезон на седьмом месте и сохранила свое представительство в Европе в количестве шести команд (2 – в Лиге чемпионов и 4 – в Лиге Европы). Таким же оно будет и через год. Однако новый сезон мы начинаем девятыми в виду того, что перед его началом отпадут результаты сезона 2008/09. Того самого, в котором донецкий «Шахтер» стал победителем Кубка УЕФА, а киевское «Динамо» дошло до полуфинала этого турнира. В том сезоне Украина набрала рекордную для себя сумму баллов (16,625), которая сейчас будет потеряна.

Впрочем, между 7 и 9 местами в рейтинге коэффициентов УЕФА нет никакой разницы. Во всяком случае, на представительство в еврокубках это никак не влияет. 10 место – это минус одна команда в ЛЕ, но отрыв от замыкающей десятку Бельгии, у Украины достаточно весомый – 3,1 балла. Что касается перспектив подняться в топ-6, то в ближайшие два-три года это практически нереально. От идущей на шестом месте Франции Украину отделяет целая пропасть – более 15 баллов. Между тем, обладатель шестой позиции в рейтинге имеет право выставить в ЛЧ сразу 3 команды.

Что касается лидеров, то первая тройка (Испания, Англия и Германия) имеет огромный отрыв от преследователей и еще долго будет представлена в главном еврокубке 4 командами. С 4 по 6 места расположились Италия, Португалия и Франция. Как бы они не менялись между собой, это также ни на что не влияет, а вот подняться выше или опуститься ниже в сезоне 2013/14 эти страны не смогут.

Лига чемпионов

Квалификация ЛЧ разделена на два независимых друг от друга турнира. По итогам каждого из них по 5 клубов станут участниками группового этапа. Дебютирующий в ЛЧ «Металлист» пройдет по так называемому «нечемпионскому пути», где в общей сложности собрано 15 команд.

Харьковчане стартуют с третьего отборочного раунда, где благодаря достаточно высокому рейтингу будут «сеяными». Потенциальные соперники «Металлиста»: ПАОК (Греция), «Зальцбург» (Австрия), «Нордшеланн» (Дания), «Грассхопперс» (Швейцария) и «Зюльте-Варегем» (Бельгия).

В случае успеха подопечные Мирона Маркевича выйдут в раунд плей-офф, где, скорее всего, будут в числе «несеяных». Это зависит от того, пробьются ли в плей-офф французский «Лион», российский «Зенит» и голландский ПСВ. Если хотя бы двое из этой троицы преодолеют третий отборочный раунд, «Металлист» не попадет в «посев». Тогда, возможными соперниками команды будут не только французы, россияне и голландцы, но и куда более именитые итальянский «Милан», английский «Арсенал» и немецкий «Шальке».

Пока, наиболее вероятным выглядит вариант, при котором харьковчане одолеют соперника в третьем раунде, но проиграют в плей-офф и не смогут выйти в основной турнир Лиги чемпионов. В таком случае, подопечные Мирона Маркевича вернутся в старую-добрую Лигу Европы, где выступали на протяжении последних нескольких лет. Прогноз на такой вариант развития событий строится на том, что харьковчане не слишком убедительно действовали на трансферном рынке в летнее межсезонье. УНИАН уже писал о том, что тренер Маркевич после окончания сезона 2012/13 говорил о необходимости приобретения пяти новичков. Пока приобретены лишь двое бразильцев, не считая вернувшихся из аренды украинцев. Что касается того состава, который был у «Металлиста» в прошлом сезоне, то он вполне конкурентоспособен на внутренней арене и в Лиге Европы. А вот в Лиге чемпионов команда будет, мягко говоря, не готовой конкурировать на равных. Собственно, это наглядно продемонстрировала итоговая таблица чемпионата украинской Премьер-лиги, где отставание «Металлиста» от лидера отечественного футбола и завсегдатая Лиги чемпионов «Шахтера» составило полтора десятка очков.

Что касается «Шахтера», то донецкий клуб начнет евросезон в сентябре - с группового этапа. И у команды, в которой летом произошли кардинальные изменения, еще будет достаточно времени для того, чтобы наиграть состав и отладить взаимодействие игроков. Ведь это можно сделать не только путем тренировочного процесса, но и посредством игр уже стартовавшего официального сезона в Украине. Пока что дончане одержали две победы в Суперкубке и стартовом туре Премьер-лиги. При этом, уже видно, что хорошо вписался в новый коллектив один из бразильских новичков Фред, в первом же матче забивший два гола. Впереди же, до середины сентября, у команды будет еще восемь игр в чемпионате (2-9 туры), не считая товарищеских, которые главный тренер дончан Мирча Луческу старается проводить при первом же удобном случае. Так, в возникшей сейчас паузе между первым и вторым туром Премьер-лиги команда отправилась в Турцию, где 17 июля провела игру с «Кайсериспором». В общем, недостатка в игровой практике у команды не будет. Да и уже один тот факт, что в новый евросезон команда войдет после десяти проведенных официальных матчей, говорит о том, что у горняков и их болельщиков будет четкое представление о новой команде и ее возможностях. Президент «Шахтера» Ринат Ахметов убежден, что нынешняя команда будет даже сильнее образца прошлого года.

Уже сейчас однозначно можно утверждать, что чемпион Украины будет «посеян» во второй корзине. Кстати, состав первой уже почти известен. Туда попадут «Бавария», «Барселона», «Челси», мадридский «Реал», «МЮ», «Порту» и «Бенфика». Если лондонский «Арсенал» пройдет сито квалификации, он станет восьмой командой в первой корзине. Если же нет, место «канониров» займет мадридский «Атлетико».

Кстати, если «Металлист» все-таки доберется до группового турнира, то почти наверняка будет «посеян» в третьей корзине, что для дебютанта очень даже неплохо.

Отметим также, что в список 22 команд, которые попали в групповой турнир напрямую, входят «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Бавария», «Боруссия», «Байер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ювентус», «Наполи», «Порту», «Бенфика», «ПСЖ», «Марсель», «Шахтер», ЦСКА, «Аякс», «Галатасарай», «Андерлехт», «Олимпиакос» и «Копенгаген». Еще 10 команд пройдут в групповой этап через квалификацию. Все неудачники 3 и 4 отборочных раундов ЛЧ продолжат выступления в ЛЕ.

Лига Европы

18 июля во втором по значимости еврокубке стартует финалист Кубка Украины «Черноморец». Возвращение в Европу для одесситов начнется со второго отборочного раунда, причем при жеребьевке, определившей в соперники «морякам» победителя пары «Теута» (Албания) – «Дачия» (Молдавия), команда Романа Григорчука была среди «сеяных». Победителем первого раунда стала «Дачия», с которой и сыграют одесситы.

В третьем раунде квалификации, где стартует донецкий «Металлург», обе украинские команды («Черноморец» - в случае прохода в следующий раунд) тоже будут «сеяными.». И это очень хорошо, поскольку наши клубы совершенно точно не попадут на немецкий «Штутгарт», испанскую «Севилью», итальянский «Удинезе», французский «Сент-Этьен» или английский «Суонси».

И наконец, последняя стадия квалификации – раунд плей-офф. Здесь в борьбу включаются киевское «Динамо» и днепропетровский «Днепр». Оба коллектива с берегов Днепра окажутся в компании «сеяных», а значит, их шансы на попадание в групповую стадию очень высоки. Что касается «Черномореца» и «Металлурга», которым в раунде плей-офф еще нужно попасть, их шансы оказаться в «сеяной» корзине чрезвычайно малы, а значит велика вероятность попасть в пару к английскому «Тоттенхэму», итальянской «Фиорентине» или, например, московскому «Спартаку».

На проход в основной турнир могут смело рассчитывать только «Динамо» и «Днепр». И это несмотря на то, что киевляне крайне неубедительно провели первую официальную игру нового сезона – в Премьер-лиге – против «Волыни». Специалисты и болельщики столичного клуба считают, что куда более показательными были игры Объединенного турнира в межсезонье, когда киевляне уверенно обыгрывали и петербургский «Зенит», и, своего некогда самого принципиального соперника московский «Спартак». К тому же, в межсезонье команда по традиции последних лет существенно укрепилась, развив активную деятельность на трансферном рынке. В конце концов, даже президент клуба Игорь Суркис уже объявил, что нынешнее «Динамо» уж точно команда Блохина. А значит и спрос с тренера будет повышенный.

Что касается «Днепра», то резервы команды Хуанде Рамоса и так были значительными. Настолько значительными (читай - избыточными), что на пресс-конференции перед первым матчем нового сезона испанский специалист объявил, что некоторым игрокам он в команде места не видит. Приобретен же был только один легионер, 23-летний румынский защитник команды «Пандурий» Влад. Это не считая вернувшихся из аренды в других украинских клубах игроков и приобретенного Сергея Политыло из «Черноморца». Впрочем, и прошлогодний состав «Днепра» был весьма убедителен в матчах еврокубков, преодолев не только квалификацию, но и групповой турнир Лиги Европы, выйдя в плей-офф.

Что касается «Черноморца» и «Металлурга», то им будет очень тяжело конкурировать, особенно в заключительном раунде плей-офф. Впрочем, стоит отметить, что донецкий клуб наглядно продемонстрировал свои еврокубковые амбиции еще летом, на трансферном рынке. Команда приобрела сразу четырех легионеров. Из кипрского АЕКа (Ларнака) в стан дончан перебрался бразилец Алешандре, считающийся атакующим полузащитником. По сути же, это нападающий, в любом случае, всегда нацеленный на ворота. Будь то голевой пас, или прямой удар по воротам. В один день с Алешандре состав команды пополнил и центрфорвард Даниэл, игравший ранее в скромном «Волуве-Завентем» из третьего бельгийского дивизиона. Также «Металлург» летом усилился нигерийским полузащитником криворожского «Кривбасса» Майклом Бабатунде, а Мусавенгоси Мгуни вернулся в донецкий клуб из российского «Терека» (Грозный).

Напомним, что в прошлом сезоне «Металлург» во втором квалификационном раунде разгромил черногорский «Челик» (7:0 – дома, 4:2 – в гостях), а в третьем уступил норвежскому «Тромсе» - 1:1 в гостях и 0:1 дома. Как-то сложится на сей раз…

«Черноморец» же не играл в евркубках с далекого сезона 2006/07, когда в первом же раунде основного турнира еще тогда Кубка УЕФА по сумме двух игр уступил израильскому «Ха Поэль» из Тель-Авива. До этого команда также долго не играла на международной арене, начиная с сезона 1996/97. Очередной приход одесситов в Европу позволит им похвастать своим новым стадионом, соответствующим всем стандартам УЕФА. А вот уровень команды вряд ли соответствует еврокубкам. Да и в межсезонье руководство клуба не очень старалось на рынке, ограничившись приобретением игроков украинских клубов.

В случае попадания в групповой турнир киевское «Динамо» однозначно будет в первой корзине – выше, чем у киевлян, среди всех участников ЛЕ рейтинг только у «Тоттенхэма» и «Валенсии». «Днепр» на данный момент попадает в третью корзину, но еще сохраняет шансы оказаться в корзине номер два. Для этого необходим вылет на предварительных раундах хотя бы трех команд с более высоким рейтингом.

На данный момент известны 7 участников группового этапа ЛЕ: «Валенсия», «Бордо», «Лацио», «Анжи», «Уиган», «Фрайбург» и «Гимараэш». В 1/16 финала участниками ЛЕ станут 8 команд, занявшие третьи места в групповом турнире ЛЧ. Напомним, что в скором будущем победитель ЛЕ получит право стартовать в ЛЧ. Правда, на ближайший сезон это правило не распространяется. Оно вступит в силу, начиная с ЛЕ-2014/15, победитель которой получит путевку в ЛЧ-2015/16.

Суперкубок УЕФА

Напомним, что новый сезон в Европе (основной этап - групповой), по традиции, стартует матчем за Суперкубок Европы. В этом году он пройдет под вывеской нового витка противостояния двух лучших клубных тренеров современности - Хосепа Гвардьолы и Жозе Моуриньо. «Бавария» и «Челси» разыграют трофей 30 августа на пражском стадионе «Эден». Обычно, к этому матчу-турниру отношение прохладное. Команды превращают его в товарищеский: без подкатов, грубой защиты, игры в кость… Но, с учетом сложившихся обстоятельств, именно эта игра рискует стать настоящим зрелищем - праздником футбола. Ведь Гвардиоле и Моуриньо всегда есть и будет, что доказать друг другу.

Кирилл Стадниченко