Футболист вызвал массовую драку, приняв мяч на ”пятую точку”

Матч чемпионата Перу по футболу между командами "Спорт Анкаш" и "Университарио" не был доигран из-за массовый драки, которую вызвал игрок "Анкаша" Эфраин Виафара. Полузащитник демонстративно принял пас, присев на мяч, что считается в футболе оскорблением соперника, сообщает Reuters.

Футболисты "Университарио" атаковали Виафару, и вскоре на поле началась драка. Беспорядки перекинулись на трибуны, и после того, как болельщики выбежали на поле, арбитр матча Перси Рохас остановил игру. Впоследствии столкновения между болельщиками команд перекинулись на улицы города Уарас, где базируется "Спорт Анкаш".

По окончании встречи капитан "Университарио" Майер Кандело назвал главным виновником беспорядков Виафару. Кандело считает, что если бы арбитр сразу удалил игрока "Анкаша", то инцидент был бы исчерпан. Матч, состоявшийся в ночь со 2 на 3 декабря, был прерван при счете 2:1 в пользу "Анкаша", причем второй гол в ворота "Университарио" забил именно Виафара.