Пять клубов подтвердили участие в Чемпионате Украины по хоккею

Как передает корреспондент УНИАН, киевские «Компаньон» и «Сокол», винницкие «Патриот» и «Гайдамаки», а также белоцерковский «Белый Барс» подтвердили свое участие в следующем чемпионате Украины по хоккею. Турнир будет проводиться под эгидой ПХЛ.

Харьковское «Динамо» по неизвестным причинам своего представителя на общее собрание лиги не отправило. С харьковчанами и дальше ведутся переговоры об участии команды в соревнованиях.

Также пока не определились со своим будущим в ПХЛ львовские «Львы».

Окончательное решение харьковчане и львовяне должны принять в течение месяца.

Столичный «Беркут» также был представлен на встрече, но от выступления в Чемпионате Украины 2013/2014 официально отказался.

Участники общего собрания ПХЛ приняли отставку Юрия Загороднего, а исполняющим обязанности генерального директора лиги назначен Юрий Говоруха, который ранее был руководителем административного департамента лиги. Имя нового главы ПХЛ станет известно через месяц.

Потенциальным дебютантом ПХЛ могла бы стать команда из Ивано-Франковска, но этот вопрос остается открытым. Президент Федерации хоккею Украины Анатолий Брезвин сообщил, что очень вероятно появление хоккейной команды в Луганске, где в сентябре закончится строительство ледовой арены. Местные энтузиасты хотят создать клуб и заявить его в ПХЛ если не в этом, то в следующем году. Также в сентябре, по словам Брезвина, должно завершиться строительство арен в Севастополе и Дружковке.

Третий чемпионат ПХЛ предварительно должен начаться во второй половине сентября.