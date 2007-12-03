Участники Евро-2008 получат значительно более высокие призовые

Национальные сборные, которые примут участие в чемпионате Европы по футболу-2008, получат значительно более высокие призовые по сравнению с предыдущими континентальными первенствами. Такое решение было принято на проходящем в швейцарском Люцерне заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

УЕФА выделил 184 миллиона евро 16 командам, которые будут бороться за титул чемпиона Европы. На Евро-2004 в Португалии премиальный фонд составлял 129 миллионов евро.

Все команды на турнире получат по 7,5 миллионов евро (на предыдущем чемпионате эта сумма составляла 4,8 миллиона).

На групповом этапе за победу команды получат по одному миллиону евро, а за ничью - 500 тысяч. Команды, вышедшие в четвертьфинал, ожидает награда в два миллиона, а в полуфинал - три миллиона евро. Победитель Евро-2008 получит 7,5 миллионов, финалист - 4,5 миллиона евро.

Если будущий чемпион Европы победит во всех играх группового этапа и плей-офф (то есть выиграет абсолютно все матчи), то заработает в общей сложности 23 миллиона евро. В Португалии четыре года назад этот показатель равнялся 17,7 миллиона евро.