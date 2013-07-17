Чемпионат мира по футболу 2022 года могут перенести на зиму

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что внесет на рассмотрение исполкома организации вопрос о переносе сроков проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с летнего периода на зимний. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам главы ФИФА, жара в Катаре может негативно повлиять на всех участников турнира. "Если мы хотим сделать чемпионат мира праздником для всех, мы не можем проводить турнир летом. Можно охладить воздух на стадионах, но не во всей стране. У нас еще есть время для того, чтобы изменить сроки проведения ЧМ. Я буду поднимать этот вопрос на исполкоме ФИФА", - заявил Блаттер.

Ряд стран может быть против переноса, поскольку тогда придется ломать график многих национальных чемпионатов. Тогда Блаттер упомянул про 18-е правило регламента ФИФА, по которому турнир может быть перенесен в другое время года.

В мае-сентябре средняя температура в Катаре составляет до 46 градусов, а дневная может достигать 50 градусов.