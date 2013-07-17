Мхитарян получил травму и пропустит старт сезона в Боруссии

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян получил травму лодыжки в товарищеском матче со швейцарским «Люцерном», который его новая команда - немецкая «Боруссия» - выиграла со счетом 4:1.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, из-за повреждения игрок пропустит минимум четыре недели, а значит - старт нового сезона.

Главный тренер дортмундского клуба Юрген Клопп рассчитывает на новичка и после игры выражал надежду, что с Мхитаряном не произошло ничего серьезного, но сегодняшнее МРТ показало, что травма серьезная.

27 июля «Боруссии» предстоит сыграть матч за Суперкубок Германии против «Баварии», а 10 августа в первом туре Бундеслиги вице-чемпионам будет противостоять «Аугсбург».