Мхитарян получил травму и пропустит старт сезона в Боруссии
18:55, 17 июля 2013Спорт
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Бывший игрок «Шахтера» Мхитарян получил травму и пропустит старт сезона.
Мхитарян травмировался / Фото с официального сайта Боруссии
Бывший игрок донецкого «Шахтера» Генрих Мхитарян получил травму лодыжки в товарищеском матче со швейцарским «Люцерном», который его новая команда - немецкая «Боруссия» - выиграла со счетом 4:1.
Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, из-за повреждения игрок пропустит минимум четыре недели, а значит - старт нового сезона.
Главный тренер дортмундского клуба Юрген Клопп рассчитывает на новичка и после игры выражал надежду, что с Мхитаряном не произошло ничего серьезного, но сегодняшнее МРТ показало, что травма серьезная.
27 июля «Боруссии» предстоит сыграть матч за Суперкубок Германии против «Баварии», а 10 августа в первом туре Бундеслиги вице-чемпионам будет противостоять «Аугсбург».
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