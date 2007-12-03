Луческу: завтра в матче против ”Бенфики” ”Шахтер” обязан победить

Главный тренер ФК "Шахтер" (Донецк) Мирча ЛУЧЕСКУ заявляет, что завтра в матче Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" "Шахтер" "обязан завоевать победу". Об этом М.ЛУЧЕСКУ сказал сегодня на предматчевой пресс-конференции в Донецке.

"Все-таки, надеюсь, удача нам улыбнется. Важно сохранять концентрацию и верить в успех. "Шахтер" обязан завоевать победу", - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

По его словам, перед матчем "никаких сложностей с составом наша команда не испытывает".

"Несмотря на то, что конец сезона близок, у всей команды хорошая мотивация. Победа в завтрашнем матче, при удачном для нас исходе противостояния "Милана" и "Селтика", позволит "Шахтеру" продолжать выступления в Лиге чемпионов весной. Поэтому самое главное – это не физическая, а психологическая подготовка", - отметил наставник "Шахтера". При этом он добавил, что "очень важна концентрация футболистов, и все они должны понимать, что предстоит сверхважная игра".

М.ЛУЧЕСКУ признал, что "наша самая главная проблема – это отсутствие концентрации в решающие моменты". "В матче с "Селтиком" мы пропустили гол на последних секундах. Это очень тонкий момент, его не решишь, как вопрос с физической подготовкой. В остальном у нас все в порядке", - акцентировал главный тренер "Шахтера".

М.ЛУЧЕСКУ также указал, что "Бенфике" терять нечего и она демонстрирует очень приличный футбол в последних играх". "Уровень мастерства португальцев значительно вырос. Не сомневаюсь, что нам предстоит сложная встреча", – констатировал наставник "горняков".

На вопрос, знает ли он рецепт, чтобы повернуть удачу на свою сторону, М. ЛУЧЕСКУ убежденно заявил: "Вера! Если будет вера – пройдем дальше. Если будем бояться, тогда проиграем".