Украина заняла 3 место в общем зачете Универсиады-2013

Как сообщает официальный сайт соревнований, после розыгрыша последнего из 351 комплекта наград командный зачет Универсиады выглядит следующим образом.

Первое место с абсолютным рекордом заняла команда хозяев - у России 155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовые медали. На втором расположились китайские студенты с 26 золотыми наградами, третье получила Япония (24), четвертую ступеньку заняла Южная Корея (17), пятое - Беларусь (13), шестое - Украина (12), седьмое - США (11), восьмое - ЮАР (7), и замыкают десятку Австралия и Литва, у которых по 6 золотых медалей.

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В то же время, в общем зачете подиум выглядит несколько иначе - первыми остались россияне (292 медали), второе место заняла Япония (84), третье поделили между собой Китай и Украина, завоевавшие по 77 наград.

Напомним, сегодня вечером в Казани пройдет торжественная церемония закрытия Универсиады-2013.