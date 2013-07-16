Украинцы завоевали уже 77 медалей Универсиады

На XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани завершились очередные финалы в стрельбе, художественной гимнастике, борьбе и плавании, где украинцы завоевали четыре бронзовые медали.

Как сообщает официальный сайт соревнований, в плавании состоялся финал на дистанции 50 метров вольным стилем, где Андрей Говоров показал результат 22,17 секунды. В этом заплыве он проиграл только россиянам Владимиру Морозову и Андрею Гречину.

В художественной гимнастике последним видом программы были групповые упражнения с тремя мячами и двумя лентами. Украинки за свою композицию получили 16,200 балла, уступив сборным России и Японии.

В спортивной стрельбе сборная Украины отметилась наградой в командном зачете в стрельбе из винтовки с дистанции 50 м, набрав 1576 очков и пропустив вперед только команды Таиланда и Казахстана.

В греко-римской борьбе, в весовой категории до 74 кг, бронзу завоевал Дмитрий Пышков, победив в решающей схватке за бронзу поляка Аркадиуша Кулинича – 5:0. В бою за первое место россиянин Роман Власов был сильнее иранца Хади Али-Заде-Пурниа.

12-е золото Универсиады принесла Украине Елена Костевич. Украинка была сильнейшей в стрельбе из пистолета с расстояния 25 метров.

В матче за первое место опытнейшая украинка, являющаяся олимпийской чемпионкой в этом виде программы, уверенно перестреляла россиянку Анну Мастянину - 7:1. Бронзу завоевала представительница Таиланда Таниапорн Прусксакорн, которая оказалась точнее еще одной украинки Екатерины Домкиной.

Таким образом, на данный момент у сборной Украины 12 золотых, 29 серебряных и 36 бронзовых наград – 77 медалей. В общем зачете команда на 5-м месте.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.