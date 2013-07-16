Украинцы завоевали еще пять медалей на Универсиаде

На XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани сегодня утром состоялись финальные соревнования в стрельбе и художественной гимнастике, где спортсмены сборной Украины завоевали пять наград.

Как сообщает официальный сайт соревнований, единственное серебро было завоевано в командных соревнованиях среди женщин в упражнении стрельба из пистолета с 25 м.

В составе украинской команды лидером была олимпийская чемпионка Пекина-2008 Елена Костевич, которой помогали Екатерина Домкина и Марта Бойчук. Втроем они набрали 1720 баллов, лишь 11 пунктов уступив команде России. Третье место на счету команды Китая.

Четыре бронзовые награды были завоеваны в соревнованиях по художественной гимнастике. Две из них украинки завоевали в одном упражнении. За композицию с обручем Анна Ризатдинова и Алина Максименко получили абсолютно одинаковую сумму баллов – 17,833. Золото в этом виде программы завоевала россиянка Маргарита Мамун, серебро – Мелетина Станюта из Беларуси.

В упражнении с мячом Ризатдинова набрала 17,800 балла, чего также хватило для бронзы. Золото в этом виде программы завоевала россиянка Александра Меркулова, серебро – Жеон Джей Сон из Южной Кореи.

В групповых упражнениях с 10 булавами украинки также финишировали третьими (16,533 балла), уступив чемпионкам из России и финишировавшим вторыми японкам.

На данный момент в активе сборной Украины 11 золотых, 25 серебряных и 32 бронзовые награды – 68 медалей. В общем зачете команда - на пятом месте.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.