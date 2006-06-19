Украина в случае выигрыша попадет в немилость к Бен-Ладену

Террорист номер один Усама Бен-Ладен следит за матчами чемпионата мира и болеет за своих соотечественников – сборную Саудовской Аравии.

Об этом в понедельник сообщает РТР-Спорт со ссылкой на один арабский телеканал.

По сообщению канала, Бен-Ладен верит в возможность выхода аравийцев из группы.

В частности отмечается, что объявленный в розыск террорист остался доволен тем, как его команда сыграла со сборной Туниса и считает, что аравийцам по силам выйти из группы.

Бен-Ладен давно замечен в любви к футболу, пишет канал. Известно, что он болеет за лондонский "Арсенал" и в середине 90-х старался посещать матчи любимого клуба.

В понедельник в 19:00 сборная Саудовской Аравии будет играть со сборной Украины.

Украинская правда