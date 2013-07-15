Маркевич рассказал, что за нового бразильца пришлось отдать старого

Как сообщил Маркевич на пресс-конференции после матча первого тура Премьер-лиги, клубы совершили обмен.

Маркевич, в частности, заявил: «Да, переход осуществлен. К сожалению, мы потеряли Виллиана, так как бразильцы настаивали на том, что этот игрок должен быть отдан им в аренду. Но, что поделаешь… В данный момент Соуза нам нужен больше».

Сегодня рано утром по киевскому времени официальный сайт бразильского ФК «Крузейро» сообщил об обмене игроков.

Официальный сайт «Металлиста» данную информацию до сих пор не подтвердил.