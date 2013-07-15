Металлист стартовал с победы в Премьер-лиге

В Харькове завершился последний матч первого тура Украинской футбольной Премьер-лиги сезона 2013/14, в котором харьковский «Металлист» обыграл донецкий «Металлург» - 1:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Харькове проходила с преимуществом номинального фаворита, хозяев поля, но воплотить игровой перевес в голы «Металлист» долго не мог.

Первый опасный момент возник уже на 4-й минуте, когда Марко Девич опасно бил по воротам дончан с 16-ти метров, но отлично сыграл вратарь Юрий Панькив. В дальнейшем свои многочисленные моменты не использовали Ромеро Марлос, Себастьян Бланко и тот же Девич.

Во втором тайме хозяева продолжали атаковать, но соперник четко и грамотно играл в обороне. Решающим в игре стал момент, произошедший на 77-й минуте. «Металлист» начал атаку с правого фланга, затем мяч в центре подхватил Джонатан Кристальдо, в касание отпасовал на Девича, который с линии вратарской ударил под перекладину ворот соперника – 1:0.

Добившись успеха, «Металлист» всей командой отошел на свою половину и без труда удержал добытое преимущество.

Таким образом, в первом туре выиграли три из четырех команд, номинально являющихся лидерами украинского футбола на данный момент – «Шахтер», «Металлист» и «Днепр».

Как сообщал УНИАН, накануне, главной сенсацией тура стала ничья в матче «Динамо» - «Волынь» в Киеве, который завершился со счетом 1:1.