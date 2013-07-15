Из-за допингового скандала Adidas отказался спонсировать звездного бегуна Гея

Как сообщила американская антидопинговая служба, анализ крови Гэя, который он сдал в мае, показал присутствие допинга.

"Мы шокированы этими выводами, - заявил представитель компании Аdidas. - Даже если мы будем считать его невиновным, пока его вина не доказана, наш контракт с Тайсоном равно сейчас приостановлен".

30-летний атлет является вторым самым быстрым бегуном на дистанцию более 100 м. Он также стал самым быстрым человеком мира в этом году, а на Чемпионате мира 2007 года выиграл золотые медали в забеге на 100 м, 200 м и эстафету 4x100 м.

Спринтер сейчас ждет результатов повторного допинг-теста.

ВВС Украина