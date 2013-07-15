Из-за допингового скандала Adidas отказался спонсировать звездного бегуна Гея
19:57, 15 июля 2013Спорт
817
Производитель спортивной одежды Adidas заявил, что прекращает спонсировать американского спринтера Тайсона Гэя, который провалил проверку на наличие в его организма запрещенных веществ.
Как сообщила американская антидопинговая служба, анализ крови Гэя, который он сдал в мае, показал присутствие допинга.
"Мы шокированы этими выводами, - заявил представитель компании Аdidas. - Даже если мы будем считать его невиновным, пока его вина не доказана, наш контракт с Тайсоном равно сейчас приостановлен".
30-летний атлет является вторым самым быстрым бегуном на дистанцию более 100 м. Он также стал самым быстрым человеком мира в этом году, а на Чемпионате мира 2007 года выиграл золотые медали в забеге на 100 м, 200 м и эстафету 4x100 м.
Спринтер сейчас ждет результатов повторного допинг-теста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter