Россия досрочно победила в командном зачете Универсиады в Казани

Согласно официальному сайту соревнований, на данный момент в активе россиян рекордные в истории Универсиад 109 золотых медалей. У ближайшего преследователя, сборной Китая, 21 золото, у японцев - 19. В Казани осталось разыграть 89 комплектов наград, а Китай и Япония не представлены в финалах ряда игровых видов спорта, сообщает РИА Новости.

Украина с 11 золотыми медалями занимает 5 место.

Напомним, Универсиада-2013 в Казани завершится 17 июля.

Победителями предыдущей Универсиады, которая проходила в 2011 году в городе Шэньчжэнь, стали китайцы (75 золотых медалей), россияне заняли вторую строчку (42).