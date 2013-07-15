Россия досрочно победила в командном зачете Универсиады в Казани
13:42, 15 июля 2013Спорт
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Сборная России стала победителем Универсиады-2013 в общекомандном медальном зачете: уже ни одна другая страна не обойдет хозяев Игр в Казани по количеству золотых наград.
Универсиада-2013 в Казани
Согласно официальному сайту соревнований, на данный момент в активе россиян рекордные в истории Универсиад 109 золотых медалей. У ближайшего преследователя, сборной Китая, 21 золото, у японцев - 19. В Казани осталось разыграть 89 комплектов наград, а Китай и Япония не представлены в финалах ряда игровых видов спорта, сообщает РИА Новости.
Украина с 11 золотыми медалями занимает 5 место.
Напомним, Универсиада-2013 в Казани завершится 17 июля.
Победителями предыдущей Универсиады, которая проходила в 2011 году в городе Шэньчжэнь, стали китайцы (75 золотых медалей), россияне заняли вторую строчку (42).
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