Киевское «Динамо» потеряло очки в первом же матче нового чемпионата Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч в Киеве прошел в равной борьбе, где у хозяев поля, считавшихся номинальными фаворитами, было мало шансов на успех.

Счет открыла луцкая команда уже на второй минуте матча. Эрик Биквалфи после прохода по центру сделал передачу на ход Ярославу Кинашу, тот вошел в штрафную и мягким ударом пробил мимо Шовковского - 0:1.

Киевляне сумели сравнять счет в середине тайма, на 28-й минуте, благодаря точному удару дебютанта команды Демьерси Мбокани – 1:1.

В дальнейшем игра шла на встречных курсах и даже в концовке игры киевляне не сумели получить преимущество. Атаки попеременно шли на ворота обеих команд.

Таким образом, «Динамо» потеряло два очка в турнирной таблице уже в первом туре нового чемпионата Премьер-лиги.

В других матчах первого тура днепропетровский «Днепр» обыграл киевский «Арсенал» - 3:0, донецкий «Шахтер» был сильнее ужгородской «Говерлы» - 2:0, а львовские «Карпаты» на своем поле проиграли полтавской «Ворскле» - 0:2.