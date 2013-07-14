Украина подала заявку на проведение Чемпионата Европы по гандболу

Как говорится в официальном релизе федерации, президент ФГУ Виталий Третьяков надеется, что вслед за футбольным и баскетбольным Евро Украина получит право провести и гандбольный чемпионат континента.

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”Почему бы нам не воспользоваться положительным опытом проведения футбольного Евро-2012? К тому же, в 2015 году в Украине состоится Чемпионат Европы по баскетболу. Благодаря этому у нас появится много современных спортивных арен. Мы уже сейчас активно общаемся с организаторами баскетбольного Евро, чтобы при строительстве новых спортсооружений были учтены и наши гандбольные интересы ”, - отметил Третьяков.

Также президент ФГУ рассказал о своем общении с руководством Европейской гандбольной федерации. ”Президент ЕГФ Жан Брио был приглашен и посетил Украину в ноябре 2012 года во время проведения юбилейного Кубка Турчина. Руководитель Европейской федерации гандбола очень положительно отнесся к нашей заявке. К тому же, победа в тендере на проведение Евро-2018 по гандболу станет еще одним серьезным шагом Украины на пути популяризации этого вида спорта”, - считает Третьяков.

Напомним, что в прошлом году финальную часть Чемпионата Европы по гандболу среди женских сборных принимала Сербия. В 2014 году чемпионат пройдет в двух странах - Хорватии и Венгрии, а в 2016 году хозяйкой Евро будет Швеция.