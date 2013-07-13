Украина завоевала десятое золото Универсиады-2013
17:57, 13 июля 2013Спорт
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На XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани сегодня состоялись финалы в соревнованиях по спортивной стрельбе, где в дисциплине «трап» среди мужчин победителем стал украинец Юрий Никаноров.
Универсиада-2013 в Казани
Как сообщает официальный сайт соревнований, в финале украинскому стрелку противостоял итальянец Валерио Грацини.
Основная серия финального матча завершилась вничью – 10:10, и для определения победителя потребовалась перестрелка. Здесь нервы крепче оказались у Никанорова – 1:0.
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Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 10 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовая награда – 47 медалей. Команда занимает пятое место в общем зачете.
Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.
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