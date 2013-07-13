Украина завоевала десятое золото Универсиады-2013

Как сообщает официальный сайт соревнований, в финале украинскому стрелку противостоял итальянец Валерио Грацини.

Основная серия финального матча завершилась вничью – 10:10, и для определения победителя потребовалась перестрелка. Здесь нервы крепче оказались у Никанорова – 1:0.

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Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 10 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовая награда – 47 медалей. Команда занимает пятое место в общем зачете.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.