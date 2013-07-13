Украина завоевала десятое золото Универсиады-2013

17:57, 13 июля 2013
Спорт
2067

На XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани сегодня состоялись финалы в соревнованиях по спортивной стрельбе, где в дисциплине «трап» среди мужчин победителем стал украинец Юрий Никаноров.

Универсиада-2013 в Казани

Как сообщает официальный сайт соревнований, в финале украинскому стрелку противостоял итальянец Валерио Грацини.

Основная серия финального матча завершилась вничью – 10:10, и для определения победителя потребовалась перестрелка. Здесь нервы крепче оказались у Никанорова – 1:0.

По теме: Универсиаду в Казани посмотрела почти половина населения мира

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 10 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовая награда – 47 медалей. Команда занимает пятое место в общем зачете.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter