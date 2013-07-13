Универсиаду в Казани посмотрела почти половина населения мира

Об этом министр спорта России Виталий Мутко заявил агентству Р-Спорт, сообщает РИА Новости.

Универсиада в Казани, которая стала самой массовой в истории по количеству участников, стартовала 6 июля и завершится 17 числа.

"Сейчас все работает на самом высоком уровне. Соревнования идут на уровне Олимпиады, дворцы переполнены. Мы пока очень удовлетворены. Есть огромная увеличивающаяся телеаудитория: по сегодняшним нашим данным, 3 миллиарда людей на планете смотрят и посмотрели трансляции Универсиады в 115 странах мира", - сказал Мутко.

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"Не скрою, что мы очень волновались, ведь после (Олимпийских игр в Москве) 1980 года в нашей стране таких крупных соревнований не проводилось. Первые дни были волнительные, в течение которых, возможно, и были некоторые проблемы", - добавил он.

Министр спорта России сравнил организацию соревнований подобного уровня с горнолыжным спортом.

"Здесь как в горных лыжах: последний поворот самый сложный, теряется концентрация, просматриваешь поворот - и падаешь. Осталось пять дней, и мы полны решимости завершить на таком же уровне. Пока последний гость не уедет, мы должны работать", - резюмировал собеседник агентства.