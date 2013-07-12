Украинские легкоатлеты завоевали еще два золота на Универсиаде

Как сообщает официальный сайт соревнований, победителями турнира стали мужская и женская эстафетные команды.

В женской эстафете 4х100 метров украинки выступали в составе Олеся Повх, Наталия Погребняк, Мария Ремень и Виктория Пятаченко. Украинки преодолели дистанцию за 42,77 секунды. Вторыми финишировали спорстменки США, третьими - Польши.

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В аналогичной мужской эстафете 4х100 метров украинцы выступали в составе Руслан Перестюк, Сергей Смелик, Игорь Бодров и Виталий Корж, пробежав дистанцию за 38,56 сек. Второе место на счету сборной Японии, третье - Польши.

Также в составе сборной Украины сегодня серебряную медаль завоевал борец вольного стиля Павел Олейник (весовая категория до 96 кг.), а бронзовую - пловец Сергей Фролов - на дистанции 1500 м. вольным стилем.

Таким образом, на данный момент в копилке сборной Украины 46 наград - 9 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовая.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.