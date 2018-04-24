Новый футбольный сезон: амбиции лидеров

Результаты соревнований Премьер-лиги последних лет свидетельствую о том, что фаворитов в украинском футболе три – донецкий «Шахтер», харьковский «Металлист» и киевское «Динамо». Нынешнее летнее межсезонье лишний раз это доказало. Троица команд наиболее грамотно действовала на трансферном рынке, думая не только о предстоящем выступлении во внутреннем чемпионате, но и о еврокубках.

«Шахтер»: смотрит только вперед

Наиболее масштабными, как и предполагалось, изменения оказались в стане чемпиона последних лет, безусловно, лучшей команды страны на данный момент – донецкого «Шахтера». Еще в разгар прошлого чемпионата главный тренер команды Мирча Луческу, едва подписав новый двухлетний контракт, рассуждал о том, что в самом ближайшем времени состав кардинально изменится. И вот, время пришло.

Наиболее громкой потерей «Шахтера» в летнее межсезонье стал бразилец Фернандиньо, перебравшийся в английский «Манчестер Сити». Роль этого игрока в донецкой команде переоценить просто невозможно. Ведь он был системообразующим для всей команды: как при организации обороны, так и атаки. Игрок, без которого команду в последнее время нельзя было представить в принципе, теперь перешел в английский клуб, причем, расстался со своим бывшим работодателем весьма достойно. Игроку даже устроили церемонию проводов перед началом матча Объединенного турнира с «Зенитом» и обязательные, в таких случаях, овации публики.

А вот кто не сумел (не захотел) достойно расстаться с командой, так это ее лучший бомбардир Генрих Мхитарян. Поменяв зимой агента, футболист, похоже, изменился и сам, превратившись из улыбчивого и открытого человека, в загадочного и готового на любую авантюру дельца. Таким и оказался – весьма авантюрным – его переход в немецкую «Боруссию». Хотя, руководство одного из сильнейших в Германии клуба из Дортмунда уверяет, что ни игрок, ни клуб не прогадали ни в коем случае. Мол, с Мхитаряном нам теперь любая вершина по плечу.

Наконец, вспомним, что зимой в махачкалинский «Анжи» ушел Виллиан. И уж в этом случае точно не возникает сомнений, что игрок променял хорошие спортивные перспективы на финансовое благополучие. Дагестанский клуб уже несколько лет пытается попасть в стан лидеров на международном уровне, но пока еще не выигрывал даже чемпионат России.

На продаже этой троицы владелец «Шахтера» Ринат Ахметов выручил 100 миллионов евро. И, теперь, вполне логично их было куда-то потратить.

Наиболее проблемной у «Шахтера», с учетом всех потерь, стала линия нападения. Ведь, не будем забывать, что зимой команду также покинул Марко Девич. И единственный из форвардов основного состава, кто остался в строю, был Луис Адриано. Впрочем, эта проблема была устранена в достаточно короткие сроки. В течении месяца были подписаны контракты с Факундо Феррейрой, Веллингтоном Немом и Фернандо. А вот на место Фернандиньо в «Шахтере» решили пригласить Фреда. И уж точно не прогадали. В матче-открытии сезона – за Суперкубок, новичок забил в ворота одесского «Черноморца» два гола. Хотя, когда вообще в «Шахтере» не угадывали с приобретением бразильцев?..

Центр защиты Луческу традиционно формирует из украинцев. Сейчас основная пара – Ярослав Ракицкий - Александр Кучер, а в ближайшем запасе – Дмитрий Чигринский и Сергей Кривцов. Этим летом состав команды также пополнил Александр Воловик из донецкого «Металлурга».

В последнее время уже не так ярко, как раньше проявлял себя Разван Рац. К тому же, у игрока закончился контракт, и вовремя подоспело предложение от английского «Вест Хэма». Впрочем, на этой позиции уже давно и также уверенно действует Вячеслав Шевчук. К тому же, еще зимой в клуб пригласили бразильца Исмаили, который пока крайне редко появлялся на поле в основном составе. Впрочем, в обновленном «Шахтере» место ему найдется с гораздо большей вероятностью, нежели зимой, когда командный механизм был стабилен и отлажен.

Помимо Раца клуб покинули Алексей Гай, Александр Чижов и бразилец Алан Патрик. И, можно сказать, что клуб в какой-то степени сбросил балласт. Левый фланг обороны в последнее время был самым слабым звеном команды.

Столь грандиозные изменения в команде, по мнению руководства клуба, не должны повлиять на главное – результат. «Шахтер», в любом случае, всегда и везде должен побеждать. Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин отмечает: «У нас было очень насыщенное и интересное межсезонье. И в плане трансферной политики, и в плане непосредственной подготовки команды. Что касается покупки-продажи игроков, то могу отметить, что мы выполнили поставленные задачи. Усилили именно те линии, которые было необходимо усилить. Как всегда, было много разных слухов. Например, Веллингтона из «Сан-Паулу» мы не покупаем. По вопросам трансферной политики мы опираемся на мнение тренерского штаба. Им отвечать за результат. Поэтому покупать игроков, которые бы не подходили под игровую концепцию, мы не будем в принципе. Радует, что игроки начинают проявлять себя уже с первых матчей. Голы Фреда в игре за Суперкубок в Одессе лишнее тому подтверждение».

Что касается будущего сезона, то задачи остаются неизменными: «Команда изменилась по сравнению с прошлым сезоном, ушли многие ключевые игроки. Но им на замену пришли не менее квалифицированные исполнители. Это естественный процесс, жизнь не стоит на месте. Думаю, что команде не только по силам сохранить лидерские позиции на внутренней арене, но и двигаться вперед в еврокубках. Мы сделали очень качественные замены и команда не должна снизить свои результаты. Мы смотрим и двигаемся только вперед».

«Металлист»: осторожный на трансферном рынке

Харьковский клуб отличился в летнее межсезонье самой низкой трансферной активностью среди топовых украинских клубов. Это тем более удивительно, учитывая то, что команду ждет дебют в Лиге чемпионов. К тому же, в Харькове всегда были неравнодушны к своему футбольному детищу. И новое руководство клуба еще в мае уверяло, что приложит максимум усилий к тому, чтобы обновить команду для достойного дебюта в главном клубном турнире Старого света.

Напомним, что по окончании прошлого сезона главный тренер команды Мирон Маркевич отмечал необходимость существенного усиления – минимум, пять новичков. Пока же харьковчане весьма осторожны на рынке, крайне скурпулезно подбирая игроков. О чем, кстати, недавно молвил и сам тренер. Между тем, охочие до сенсаций и скандалов СМИ уже успели приписать тренеру конфликт с руководством клуба на почве вялой трансферной политики. Правда, Мирон Богданович тут же слухи опроверг. И, скорее всего, никакого конфликта внутри клуба действительно не существует. Просто, у команды, дебютирующей в столь значимом турнире, как Лига чемпионов, не может не быть переизбытка предложений. И потому выбирать новичков приходится крайне осторожно.

Вместе с тем, уже 30-31 июля пройдут первые матчи третьего круга отборочного турнира Лиги. И времени адаптироваться в коллективе у потенциальных новичков остается все меньше. Если в третьем круге команду ждет более-менее посильный соперник, которого можно обыграть и имеющимися силами, то уже в четвертом раунде – плей-офф – который состоится в конце августа, «Металлисту» будет противостоять соперник совсем другого калибра, кто-нибудь из грандов европейского футбола, волею судьбы неудачно выступивший в национальном чемпионате прошлого сезона. Например, итальянский «Милан».

Помимо двух украинцев и россиянина, вернувшихся из аренды в других клубах отечественной Премьер-лиги, харьковчане купили лишь одного игрока. 26-летний Родриго Модесто да Сильва Моледо практически всю карьеру провел в бразильском «Интернасионале», лишь однажды заинтересовав европейских скаутов. В польской «Одре» в сезоне 2009/10 он провел три матча, ничем так и не отличившись, ни голами, ни предупреждениями или удалениями. Как он проявит себя в Харькове? Учитывая щепетильность «Металлиста» в выборе игроков, именно от Моледо ждут чего-то необычайного.

В свою очередь, первый вице-президент «Металлиста» Константин Пивоваров уповает на главного тренера и уверен, что у команды есть все необходимое для успешного выступления: «Мирон Маркевич – лучший украинский тренер. Это специалист с колоссальным опытом. Шесть лет подряд он удерживал третье место в национальном первенстве. Сейчас же, когда ситуация изменилась, он сразу смог выиграть серебро. Считаю, что ситуация изменилась с приходом нового президента. Появились, новые цели, амбиции. Соответственно, под них заложен новый бюджет».

Что касается перспектив, то вице-президент уверен: «Для того, чтобы бороться за золото в национальном чемпионате, чтобы на равных конкурировать с «Шахтером», нужно только время, все остальное у нас есть. Что касается усиления состава, то трансферное окно в Украине закрывается 31 августа. До этого дня любой клуб может заявлять игроков. Проблем в этом я не вижу. Да и в еврокубках команды подают окончательные заявки перед началом основного этапа, в сентябре. У нас еще есть время».

«Динамо»: новая порция звезд

Как и прошлым летом, чрезвычайную активность на трансферном рынке проявляет киевское «Динамо». Количество игроков, уже имеющих некий условный статус звездности в локальных масштабах, впечатляет. Впрочем, как показывает опыт прошлых кампаний, не всегда количество переходит в качество. И уже сейчас все зависит от Олега Блохина. Только его тренерское чутье может уберечь клубное руководство от ненужных трат, а заодно и упорядочить команду, поставить ей определенную игру, придать ее действиям уверенность, вместо хаотичности, которая сопровождала игру команды на протяжении последнего времени.

Состав команды нынешним летом уже официально пополнили Юнес Беланда, Демьерси Мбокани, и Джермейн Ленс. А официальный сайт французского «Бордо» сообщил о том, что достигнута договоренность с «Динамо» о покупке Бенуа Тремулина.

Любопытно, что все новички уже «засвечены». Имеют опыт выступлений в достаточно солидных клубах и не начнут свою карьеру в «Динамо» «с нуля». Недаром, накануне появилось сообщение о том, что киевский клуб стал самым дорогим в Украине по стоимости игроков, превзойдя даже «Шахтер». Авторитетный сайт transfermarkt.co.uk подсчитал, что футболисты столичного клуба в совокупности стоят 142 миллиона евро, а игроки «Шахтера» - «всего лишь» 139…

Вместе с тем, мы прекрасно помним, что еще в прошлом сезоне отечественные специалисты едва ли не в один голос утверждали – по составу «Динамо» превосходит «Шахтер». Впрочем, итоговая турнирная таблица наглядно показала, кто есть кто. Да и многие из тех, кто в последнее время пополнил состав команды, сейчас распродаются. В крайнем случае, сдаются в аренду.

В клубе, опять же, стараются не оглядываться на прошлое, думая лишь о том, что предстоит. По мнению президента «Динамо» Игоря Суркиса, именно в это межсезонье «Динамо» стало «командой Блохина»: «У команды был очень сложный период. Это бывает у всех. Мы долго находились в поиске своей игры, своего тренера, в конце концов, своего я. Сейчас, уверен, этот процесс позади. Теперь это будет команда Блохина. Да, Олег Владимирович пришел в команду далеко не вчера, но у него был ряд уважительных причин, по которым наступил резкий спад. Он не комплектовал команду перед началом сезона, пришел в разгар, потом серьезно заболел. Сейчас все по-другому. И у самого тренера, и в команде, в ее атмосфере. Я чувствую командный дух. Вижу, позитивные изменения – налицо. Кстати, результаты Объединенного турнира, где мы очень уверенно сыграли против сильных российских клубов, лишний раз доказывают, что мы на правильном пути».

Что касается предстоящего сезона, президент «Динамо» также преисполнен оптимизма: «Команда обязана вернуться на высочайший уровень. А уровень «Динамо», как известно, только первое место. Мы будем бороться за чемпионство. Других целей нет, и быть не может. Что касается Лиги Европы, то это тоже серьезный турнир, где команда обязана доказывать свои амбиции. А они, поверьте, у «Динамо» есть».

…Новый сезон, безусловно, не будет похож на предыдущие. Сильно изменился лидер чемпионата, практически до неузнаваемости. На новый уровень должен выйти дебютант Лиги чемпионов «Металлист». Наконец, есть что доказать и киевскому «Динамо». А потому, стоит запастись терпением. Нас ждет очень увлекательный футбол.

Кирилл Стадниченко