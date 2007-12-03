В Швейцарии представлен официальный мяч Евро-2008 (фото)

На церемонии жеребьевки Евро-2008 в Люцерне был представлен официальный мяч турнира adidas EUROPASS.

Андреас Иваншитц и Александр Фрей, капитаны сборных Австрии и Швейцарии, представили и первыми испробовали новый мяч, отмечает официальный сайт УЕФА. Как заявляет компания adidas, EUROPASS обладает особой поверхностью, которая "позволяет игрокам идеально контролировать и направлять его в любых погодных условиях".

Название EUROPASS символизирует связь между альпийскими соседками, Австрией и Швейцарией. Кроме того, оно означает передачи, которыми игроки будут обмениваться во время Евро-2008, а также сотрудничество между болельщиками различных стран Европы.

Национальные флаги двух стран стали частью дизайна мяча. Двенадцать черных точек содержат в себе графические элементы, разработанные УЕФА в качестве дополнения к логотипу Евро-2008. Эти элементы символизируют страсть, дружбу, действие, тренировки, болельщиков и победный гол. Они проявляются в качестве водяных знаков на черных точках.