Киевское Динамо стало самым дорогим клубом Украины

Совокупная стоимость футболистов киевского «Динамо» на данный момент равна 142 миллионам евро, в то время, как игроков «Шахтера» - 139 млн. Об этом сообщает сайт transfermarkt.de, специализирующийся на трансферном рынке.

Среди причин, по которым «Динамо» обогнало «Шахтер», доминируют две: в летнее межсезонье киевляне мало продавали игрков, но много покупали, а донецкий клуб наоборот. Благодаря активной трансферной политике «Динамо» усилилось рядом дорогостоящих исполнителей – Ленс, Беланда, Мбокани. «Шахтер» тоже покупал игроков, в основном бразильских, но затраты с лихвой были перекрыты выгодными продажами ведущих футболистов клуба. А это в свою очередь не могло не сказаться на совокупной стоимости всей команды.

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Вместе с тем, «Шахтер» стал лидером по трансферным заработкам, уступая в Европе только португальскому «Порту». По данным transfermarkt.de, горняки уже выручили 67,5 млн. евро. А пятерка лидеров среди клубов выглядит так: «Порту» (Португалия) – 70 млн. евро, «Шахтер» - 67,5, «Атлетико» (Испания) – 60, «Сантос» (Бразилия) – 57, «Боруссия» (Д, Германия) - 43,4.