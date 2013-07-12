Сегодня стартует Чемпионат Украины по футболу
13:19, 12 июля 2013Спорт
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В Украине начинается новый футбольный чемпионат.
Первыми за мячом будут гоняться Таврия и Заря
Сегодня в Симферополе матчем местной «Таврии» с луганской «Зарей» (трансляция на телеканал Футбол в 20.00) начнется новый украинский футбольный чемпионат. Об этом сообщает Радио Свобода.
В субботу сыграют запорожский «Металлург» и «Ильичевец», «Днепр» и «Арсенал».
В воскресенье состоятся матчи «Карпаты» - «Ворскла», «Шахтер» - «Говерла», «Динамо» - «Волынь» и «Севастополь» - «Черноморец».
Завершится первый тур в понедельник центральным противостоянием в Харькове. Сыграют вице-чемпион Украины «Металлист» и пятый по итогам прошлого сезона донецкий «Металлург».
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