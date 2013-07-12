Черноморец получил соперника в Лиге Европы

Одесский «Черноморец» узнал своего соперника во втором квалификационном раунде футбольной Лиги Европы.

18 июля одесситы будут принимать молдавскую «Дачию», а 25 июля поедут к ней в гости, сообщает Радио Свобода.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы команда из Кишинева по итогам двух матчей сломала сопротивление албанской «Теуты» за счет выездного гола. На выезде «Дачия» уступила 1:3, но дома смогла компенсировать отставание - 2:0.