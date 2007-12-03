«Шахтер» примет бой раньше, чем «Динамо»

В связи с тем, что "Милан" с 7 по 16 декабря будет выступать на клубном первенстве мира, заключительные матчи группы D в Лиге чемпионов УЕФА состоятся раньше остальных, сообщает официальный сайт УЕФА. Остальные 14 матчей заключительного тура группового этапа пройдут 11/12 декабря.

За тур до конца группового этапа "россонери" обеспечили себе путевку в 1/8 финала. Их ближайший соперник "Селтик" постарается отпраздновать первую выездную победу в престижнейшем еврокубке и также пробиться в следующий этап. В 15 гостевых поединках "кельты", которым нужно всего очко для выхода из группы, лишь однажды сыграли вничью, уступив в прочих 14 случаях.

Донецкий "Шахтер", который в шестом туре принимает дома "Бенфику", мечтает впервые в истории попасть в 1/8 финала. Пока горняки отстают от идущего на втором месте "Селтика" на три очка. Однако победа над "орлами" и поражение чемпиона Шотландии на "Сан-Сиро" выведет подопечных Мирчи Луческу в следующий этап. В этом случае у "Селтика" и "Шахтера" будет одинаковое количество очков, однако последние окажутся выше по преимуществу личных встреч.

В случае поражения украинская команда опустится на последнее место квартета. "Бенфика", которая на два очка отстает от дончан, потеряла шансы на выход в следующий этап, зато вполне может претендовать на участие в 1/16 финала Кубка УЕФА.

Как сообщила пресс-служба ФК «Шахтер», в воскресенье, 2 декабря, лиссабонская «Бенфика» прибыла в Донецк чартерным рейсом. Рейсом «Лиссабон – Донецк» прилетело 140 человек: помимо 24 футболистов прибыли 20 журналистов, а остальной экипаж составила VIP-делегация.

Настоящей сенсацией стало появление в составе лиссабонской делегации знаменитого Эйсебио – легенды не только португальского, но и мирового футбола.