«Бордо» подтвердил переход футболиста в киевское «Динамо»

Как сообщает официальный сайт клуба, в ближайшее время команды уладят все формальности, после чего игрок сборной Франции подпишет контракт с новым клубом.

В то же время, французское издание L'Equipe написало, что соглашение защитника с «Динамо» будет рассчитано на четыре года. Трансфер 27-летнего Тремулина издание оценило в 6-7 миллионов евро.

Тремулина является воспитанником «Бордо», за основу которого начал выступать с 2007 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат и кубок Франции. За национальную команду Тремулина провел два матча.

Француз стал четвертым новичком киевского клуба в нынешнее межсезонье. Ранее «Динамо» подписало контракты с полузащитником французского «Монпелье» Юнесом Бельхандой, форвардом бельгийского «Андерлехта» Дьюмерси Мбокани и нападающим голландского ПСВ Джермейном Ленсом.