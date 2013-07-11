Кварцяный стал президентом ФК Волынь

Во время собрания участников ООО "Футбольный клуб Волынь" был выбран новый президент клуба - им стал Виталий Кварцяный, который в данный момент является также главным тренером луцкой команды.

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Кварцяный в свое время занимал пост вице-президента клуба и совмещал его с должностью наставника команды, поэтому сочетание административной работы с тренерской для него будет не новым опытом, сообщает football.ua.

Напомним, предыдущим президентом Волыни был Василий Столяр.