Пловец Говоров принес Украине седьмое золото Универсиады

Как сообщает официальный сайт соревнований, украинец завоевал золото на дистанции 50 м баттерфляем.

Говоров и представитель Беларуси Евгений Цуркин финишировали одновременно, показав результат 23,28 секунды. Бронза - в активе Пьеро Кодиа из Италии.

Cегодня серебряную награду завоевала Дарина Зевина, финишировавшая второй в заплыве на 200 м на спине.

Еще две награды завоевали украинские борцы вольного стиля. Серебро в весовой категории до 120 кг - у Александра Хоцяновского, а в категории до 66 кг бронза на счету Семена Радулова.

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Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 7 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых медалей – 41 награда.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.