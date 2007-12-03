15 тур Премьер-лиги: Ливерпуль разгромил Болтон

Бывший полузащитник "Арсенала" Себастьян Ларссон забил победный гол в добавленное время матча между "Бирмингемом" и "Тоттенхэмом" и принёс "Сити" первую победу над "шпорами" за 24 года.

Вперёд бирмингемцев вывел Гэри Макшеффри, реализовав пенальти на 24-й минуте, однако затем Робби Кин, казалось, обеспечил команде Хуанде Рамоса победу, сделав дубль за три минуты второго тайма.

Тем не менее "Бирмингем", проводящий первый матч под руководством Алекс Маклиша, сумел собраться и сравнять счёт усилиями Кэмерона Джерома, а затем Ларссон принёс команде победу со счётом 3:2.

Следует добавить, что Кин был удалён на 68-й минуте матча за фол против Фабриса Муамбы.

"Ливерпуль" одержал пятую победу подряд и вышел на третье место в премьер-лиге, разгромив "Болтон" со счётом 4:0.

Задел для победы сделал Сами Хююпя, ударом головой открыв счёт в матче. Тем не менее, "Уондерерз" пытались чем-то ответить, однако только до того момента, пока Фернандо Торрес не забил свой 11-й гол в сезоне минуту спустя после начала второго тайма.

Третий гол забил Стивен Джеррард с пенальти на 54-й минуте, а за шесть минут до окончания основного времени встречи Райан Бабел довершил разгром гостей.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

15-й тур

Тоттенхэм - Бирмингем - 2:3

Голы: Кин 50 (пен.), 53 – Макшеффри 24 (пен.), Жером 62, Ларссон, 90

Ливерпуль - Болтон - 4:0

Голы: Хююпя 17, Торрес 45, Джеррард 54 (пен.), Бабел 86

Официальный сайт ФК "Челси"