Блохин обещает показать сегодня совсем другую сборную

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин заявил, что жаркая погода не станет оправданием неудачной игре его команды в предстоящем матче со сборной Саудовской Аравии. Главный тренер сборной Украины поделился с журналистами некоторыми своими мыслями. Блохин сказал: "Если пойдет снег, мы будем довольны".

Тренер также отметил, что его команда изучила свои ошибки в матче с испанцами и выступит в следующей игре также, как команды США и Ганы сыграли после своих неудач."Вот вам - классический пример работы над ошибками, - сказал тренер. - Их вторые матчи полностью отличались от первых. И вы увидите совсем другую сборную Украины. Я вам это обещаю".

Также специалист сказал, что надеется на удачную игру Андрея Шевченко. "Он готовится к матчу. Доктора считают, что он в хорошей форме", - сказал Блохин.Тем временем, проблемы сборной продолжаются - уже в Гамбурге получил травму защитник Владимир Езерский. Его травма добавит Блохину головной боли, а если учитывать, что ранее травмы получили Чигринский, Шуст, Воробей и Гусев, то ситуация выглядит критической.Как бы там ни было - украинцам нужно сыграть выше своих сил, так как отступать совершенно некуда.

Корреспондент