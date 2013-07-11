Президент московского ЦСКА назвал ультрас Динамо Киев «националистами без мозгов»

По словам Гинера, армейский клуб не участвовал в турнире лишь из-за того, что отправился в турне по Китаю. Об этом он поведал в интервью ИТАР ТАСС.

"Мне этот турнир очень понравился, - сказал руководитель ЦСКА. - Была отличная атмосфера на трибунах. Доводилось слышать, мол, болельщики не придут. Те, у кого нет мозгов - например, националисты, и не пришли. А что вышло? На матче между киевским "Динамо" и "Спартаком" присутствовало 50 тысяч человек".

В 2013 году Объединенный турнир (Турнир четырех) проходил с 27 июня по 7 июля в России (Москва) и Украине (Киев, Донецк). В нем участвовали московский "Спартак", санкт-петербургский "Зенит", киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Победу в итоге одержали киевляне.

Как известно, ультрас киевского клуба бойкотировали матчи команды в Объединенном турнире, объясняя это несогласием с идеей российского "Газпрома" объединить национальные чемпионаты России и Украины.