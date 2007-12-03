Тренер сборной Франции назвал итоги жеребьевки Евро 2008 полным безумием
05:15, 03 декабря 2007Спорт
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Ни одно желание Доменека не исполнилось
|Раймон Доменек
«Итоги жеребьевки – это полное безумие. И это не только потому, что нам достались чемпионы мира. Я бы хотел играть в Австрии, а не в Швейцарии. Я очень не доволен, ничего из того, чтобы я хотел, не произошло. Я думаю, что мы не самые счастливые четыре тренера на турнире. Мы бы с удовольствием избежали встречи друг с другом, но придется иметь дело с тем, что есть».
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