Шахтер завоевал свой пятый Суперкубок Украины

Вчера в матче в Одессе донецкий «Шахтер» со счетом 3:1 обыграл «Черноморец» и завоевал свой пятый Суперкубок Украины. При этом «горняки» сравнялись по этому показателю с киевским «Динамо», и теперь могут оставить трофей в своем музее.

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Тренер оранжево-черных не скрывал своего удовлетворения на послематчевой пресс-конференции.

«Думаю, сегодня получился очень зрелищный матч. Играли против хорошо подготовленной и организованной команды. Мы же выглядели совсем иначе, чем в Объединенном турнире. Был другой настрой, команда показала иной характер. Знали, что будет сложно, если будем базироваться только на функциональном состоянии. В этом плане «Черноморец», наверное, мощнее. Поэтому мы ставили целью постоянный контроль мяча, игры и использование свободных зон за счет нашей техники и скорости футболистов атаки. Так и получилось: после двух очень быстрых атак мы забили первые два мяча. Затем пропустили совсем необязательный гол за несколько секунд до окончания первого тайма. Этот гол продемонстрировал, что «Черноморец» очень сильный при фланговых передачах, при стандартных положениях. На протяжении всего первого тайма мы контролировали игру и, думаю, победили заслуженно. Доволен командой. Футболисты сделали все возможное, чтобы не чувствовалось отсутствие Мхитаряна и Фернандиньо, которые оставили нас. Хотелось бы отметить в сегодняшнем матче молодого Фреда и Тейшейры, который очень много сделал для организации нашей игры. Хотя могу отметить опять же всю команду ", - отметил Луческу, - сообщает пресс-служба клуба.