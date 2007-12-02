Чемпионат Украины берет зимний тайм-аут: завершился 18 тур

Завершились два последних матча 18 тура Чемпионата Украины по футболу. Обе игры закончились с одинаковым счетом 1:0 победой гостей. Запорожский Металлург не только сумел забить быстрый гол харьковчанам на их поле, но и смог удержать победный счет до конца матча. Львовские Карпаты, в свою очередь, обыграли Кривбасс. После сегодняшних побед обе команды улучшили свое положение в турнирной таблице: запорожцы заняли седьмую строчку, а львовяне поднялись на 11-тую.

ФК Харьков - Металлург З 0:1 (Годин 8)

Кривбасс - Карпаты 0:1 (Ковель 12)

Турнирная таблица