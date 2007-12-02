Чемпионат Украины берет зимний тайм-аут: завершился 18 тур

17:50, 02 декабря 2007
Спорт
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Состоялись два последних матча

Завершились два последних матча 18 тура Чемпионата Украины по футболу. Обе игры закончились с одинаковым счетом 1:0 победой гостей. Запорожский Металлург не только сумел забить быстрый гол харьковчанам на их поле, но и смог удержать победный счет до конца матча. Львовские Карпаты, в свою очередь, обыграли Кривбасс.  После сегодняшних побед обе команды улучшили свое положение в турнирной таблице: запорожцы заняли седьмую строчку, а львовяне поднялись на 11-тую.

ФК Харьков - Металлург З 0:1 (Годин 8)

 Кривбасс - Карпаты 0:1 (Ковель 12)

Турнирная таблица

Днепр

18

14

1

3

32-15

43

Шахтёр

17

13

2

2

36-12

41

Динамо

18

12

3

3

33-17

39

Металлист

18

12

3

3

29-16

39

Черноморец

18

8

3

7

19-19

27

Таврия

18

8

3

7

21-26

27

Металлург З  

18

6

5

7

16-18

23

Кривбасс 

18

6

3

9

22-24

21

Заря

17

6

2

9

14-22

20

Арсенал 

18

5

4

9

25-25

19

Карпаты     

18

5

4

9

17-25

19

ФК Харьков    

18

4

5

9

12-19

17

Металлург Д

18

3

8

7

18-23

17

Ворскла  

18

3

8

7

11-16

17

Нефтяник-Укрнафта    

18

3

5

10

9-22

14

Закарпатье

18

3

5

10

10-25

14

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