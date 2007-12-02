Чемпионат Украины берет зимний тайм-аут: завершился 18 тур
Состоялись два последних матча
Завершились два последних матча 18 тура Чемпионата Украины по футболу. Обе игры закончились с одинаковым счетом 1:0 победой гостей. Запорожский Металлург не только сумел забить быстрый гол харьковчанам на их поле, но и смог удержать победный счет до конца матча. Львовские Карпаты, в свою очередь, обыграли Кривбасс. После сегодняшних побед обе команды улучшили свое положение в турнирной таблице: запорожцы заняли седьмую строчку, а львовяне поднялись на 11-тую.
ФК Харьков - Металлург З 0:1 (Годин 8)
Кривбасс - Карпаты 0:1 (Ковель 12)
Турнирная таблица
Днепр
18
14
1
3
32-15
43
Шахтёр
17
13
2
2
36-12
41
Динамо
18
12
3
3
33-17
39
Металлист
18
12
3
3
29-16
39
Черноморец
18
8
3
7
19-19
27
Таврия
18
8
3
7
21-26
27
Металлург З
18
6
5
7
16-18
23
Кривбасс
18
6
3
9
22-24
21
Заря
17
6
2
9
14-22
20
Арсенал
18
5
4
9
25-25
19
Карпаты
18
5
4
9
17-25
19
ФК Харьков
18
4
5
9
12-19
17
Металлург Д
18
3
8
7
18-23
17
Ворскла
18
3
8
7
11-16
17
Нефтяник-Укрнафта
18
3
5
10
9-22
14
Закарпатье
18
3
5
10
10-25
14