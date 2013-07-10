Украинские футболисты вышли в четвертьфинал Универсиады в Казани

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, в сборной Украины отличился Ярослав Галенко на 51-й минуте матча. Через восемь минут второй мяч в ворота соперников удалось забить Сергею Краченко.

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Турецкая сборная смогла отыграть лишь один мяч: на 65-й минуте Такил Доган поразил ворота Алексея Шевченко. Соперники сборной Украины доигрывали матч в меньшинстве после исключения защитника Ченка Каплана на 85-й минуте. На 90-й минуте финальную точку в матче метким ударом поставил Андрей Кива - 3:1.

Победа украинской команды позволила нашим студентам набрать четыре очка, финишировать на второй ступеньке в группе следом за командой Японии и пробиться в четвертьфинал.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.