В европейском футболе назревает новый скандал

Руководство УЕФА начнет расследование 15 матчей Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Евро 2008 основываясь на подозрениях, что международные игорные синдикаты пытались повлиять на результаты этих игр.

Данные подозрения касаются матчей южноевропейских и восточноевропейских клубов, выступавших в предварительных раундах европейских соревнований, т.к. на эти исходы были поставлены крупные суммы денег, в основном, в Азии.

Президент УЕФА Мишель Платини встретился с представителями Интерпола (европейской полицейской организации по борьбе с организованной преступностью), чтобы обсудить возможность предупреждения эпизодов со странными ставками на футбольные матчи. Вчера вечером он заявил The Sunday Times: «Это большая проблема для нас. Это длится уже довольно давно и может отрицательно сказаться на футболе и всем спорте в будущем».

Платини обрисовал ситуацию, с которой пришлось столкнуться УЕФА: «Мы знаем, что в Гонконге, Сингапуре, да и в других азиатских странах имели место ординарные ставки размером в 10 миллионов долларов на счет 4:4. Матч подходит к концу, счет 2:2, однако тут судья дает четыре пенальти и матч заканчивается 4:4. Мы знаем о таких случаях, потому что у нас есть система раннего оповещения. Мы точно знаем, что к некоторым клубам обращались неизвестные лица».

96-страничное досье было передано в Интерпол в которых утверждается, что 15 игр различных соревнований были договорными. По предварительной информации, в скандале замешаны такие страны, как Болгария, Грузия, Сербия, Хорватия и страны Балтии. Источник УЕФА заявил, что случаи с английскими командами также расследуются. «Они нацеливаются на игры, которые не привлекают слишком большого внимания общественности».

«У нас информация по 15 матчам, потому что мы были извещены заранее и пытались предотвратить это. Я уверен, что это огромная проблема не только для Европы, но и для Азии» - добавил Платини. Важность ситуации подчеркнул и Грэм Бин, экс-полицейский и один из чиновников УЕФА: «Это очень серьезные заявления, однако подобные случаи весьма тяжело расследовать. УЕФА необходимо передать все материалы и доказательства в полицию. Учитывая все особенности, потенциально, это одна из самых отвратительных вещей в современном мировом футболе».

Football.ua