В Донецке открылся юношеский Чемпионат мира по легкой атлетике (фото)
В Донецке на РСК «Олимпийский» сегодня торжественно открылся юношеский Чемпионат мира по легкой атлетике.
Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии открытия присутствовали президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко, председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий, глава облсовета Андрей Федорук, мэр Донецка Александр Лукьянченко, многочисленные спортсмены участники, жители Донецка и области.
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В своем приветствии спортсменов мэр выразил уверенность, что Чемпионат пройдет в праздничной атмосфере и «у всех его участников останется только хорошие впечатления и воспоминания о Донецке». «Возможно мы станем свидетелями рождения новых выдающихся рекордов и уже сегодня в Донецке выступят будущие чемпионы Олимпийских игр», - сказал Лукьянченко.
Председатель облсовета также заверил, что «Чемпионат мира, который пройдет в нашем городе, еще раз продемонстрирует красоту и пользу легкой атлетики и будет побуждать детей и подростков ближе познакомиться с этим прекрасным видом спорта». Он отметил, что, готовясь принять чемпионат, в Донецке «приложили немало усилий, чтобы создать достойную инфраструктуру».
Все официальные лица, приветствуя приехавших в Донецк почти 2 тысячи молодых спортсменов, пожелали им «блестящих побед», а зрителям – «ярких впечатлений от соревнований».
По информации оргкомитета соревнований, первыми сегодня вечером уже будут состязаться девушки-легкоатлеты в беге на 400 м. с препятствиями.
Справка УНИАН. По данным Донецкого горсовета, в юношеском Чемпионат мира по легкой атлетике будут участвовать 1652 молодых спортсмена. Кроме спортсменов, которые попытаются преодолеть вершины мировых спортивных достижений, Донецк посетят тренеры и официальные представители команд - более 750 человек. В целом общее количество гостей составит 2367 человек, которые будут представлять 166 федераций - членов Международной Ассоциации легкоатлетических Федераций (ИААФ). Такое количество делегаций стало вторым за всю историю подобных чемпионатов, уступив лишь Чемпионату 2005 года в Марракеше (Марокко), в котором приняли участие 177 команд.
Проведение Чемпионата в Донецке обеспечивает команда из 800 волонтеров.