Украинские спортсмены завоевали четыре бронзы на Универсиаде в Казани

Как сообщает официальный сайт Универсиады, в соревнованиях по спортивной гимнастике сегодня проходят финалы в отдельных видах. В мужском турнире, в упражнении на коне, бронзовую награду завоевал Олег Степко. Украинец получил оценку 14,850, опередив в том числе занявшего четвертое место соотечественника Олега Верняева. Второе место в этом упражнении занял мексиканец Даниэль Корал Баррон, а чемпионом стал россиянин Николай Куксенков.

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В свою очередь, Игорь Радивилов завоевал бронзовую награду в упражнении на кольцах. Он получил оценку 15, 525 балла. Сильнее украинца оказались Артур Набаретте Занетти из Бразилии и россиянин Денис Аблязин.

В соревнованиях по дзюдо сегодня прошли соревнования у женщин. В весовой категории до 48 кг бронзу завоевала Марина Черняк. В схватке за третье место она была сильнее турчанки Эбру Сахин. Чемпионкой Универсиады в этом виде программы стала россиянка Алеся Кузнецова.

В абсолютной весовой категории у женщин бронзу завоевала Елизавета Каланина, которая в схватке за третье место была сильнее немки Клариссы Габриэль Таубе. Золото - на счету кубинки Идэйлис Ортиз Бокар.

На данный момент на счету сборной Украины 4 золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых наград – 30 медалей. В общекомандном зачете украинцы идут на пятом месте.

Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.