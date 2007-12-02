Результаты жеребьевки Евро 2008

Сегодня, 2 декабря, в Люцерне (Швейцария) состоялась жеребьевка финальной части Евро-2008, которая пройдет с 7 по 29 июня 2008 года в Швейцарии и Австрии. 16 сборных команд распределены по 4-м группам

Группа А : Швейцария, Чехия, Португалия, Турция

Группа В : Австрия, Хорватия, Германия, Польша

Группа С : Нидерланды, Италия, Румыния, Франция

Группа D : Греция, Швеция, Испания, Россия

Согласно регламенту турнира, в следующий этап (четвертьфинал) выходят по две лучшие команды из каждой группы.

31 матч Евро-2008 пройдет в 8 городах: австрийских Клагенфурте, Инсбруке, Зальцбурге и Вене и в швейцарских Базеле, Цюрихе, Женеве и Берне.