Клуб Ахметова представит новую форму в шахте

В пятницу, 12 июля, «Шахтер» представит новую домашнюю форму.

На этот раз презентация будет проводиться в несколько этапов. Все они пройдут в разных локациях в течение одного дня. Много сюрпризов обещает фанатам пресс-служба клуба.

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Первыми форму увидят журналисты. Для начала презентация новой экипировки «горняков» состоится под землей - в соляной шахте города Соледар. В мероприятии непосредственно будут принимать участие игроки первой команды «Шахтера».

Вечером же на поле «Донбасс Арены» пройдет открытая для болельщиков тренировка «горняков». А перед ее началом главный тренер «Шахтера» представит новичков команды. Начало мероприятия - в 18:00. Вход на трибуны - с 17:00, сообщает официальный сайт "горняков".