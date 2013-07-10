Киев будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов

Киевская арена, НСК "Олимпийский", будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов в 2017 году.

Об этом в эфире телеканала "Футбол" заявил генеральный директор концерна "Укрспортарены" Сергей Симак, сообщает Чемпион.

"Мы отвечаем всем требованиям, которые выставляют именно для проведения финала Лиги чемпионов.

Заявку мы подадим 4 марта 2014-го года в федерацию футбола Украины. Именно она и является представителем УЕФА на территории нашего государства. И уже ФФУ будет подавать от себя заявку в УЕФА" , - сказал чиновник.