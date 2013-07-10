Киев будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов
13:32, 10 июля 2013Спорт
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Центральная арена Украины подаст заявку на 2017 год.
НСК "Олимпийский" хочет принимать финал Лиги чемпионов
Киевская арена, НСК "Олимпийский", будет претендовать на проведение финала Лиги чемпионов в 2017 году.
Об этом в эфире телеканала "Футбол" заявил генеральный директор концерна "Укрспортарены" Сергей Симак, сообщает Чемпион.
"Мы отвечаем всем требованиям, которые выставляют именно для проведения финала Лиги чемпионов.
Заявку мы подадим 4 марта 2014-го года в федерацию футбола Украины. Именно она и является представителем УЕФА на территории нашего государства. И уже ФФУ будет подавать от себя заявку в УЕФА" , - сказал чиновник.
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