Нинкович: Лужный сказал, надо выиграть, и мы выиграли!

Полузащитник "Динамо", автор последнего гола в матче "Динамо" - "Черноморец" (5:2) прокомментировал результат игры в Киеве:

«Очень тяжело было играть после таких матчей как с "Ромой". Поэтому первый тайм мы сыграли не очень хорошо. Второй провели намного лучше и поэтому выиграли», - сказал Нинкович.

Сербский футболист отметил, что переломить ход игры удалось благодаря установке Олега Лужного:

«В раздевалке Олег сказал, чтобы мы собрались, что надо выиграть эту игру. "Динамо" очень слабо играет в Лиге чемпионов, но во втором тайме мы показали нашу игру. Но так играть надо в каждом матче», - подытожил Нинкович.

Динамомания