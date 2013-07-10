Поветкин нашел себе тренера, который будет готовить его к бою с Кличко

Как сообщает официальный сайт спортсмена, в ближайшее время Цзю сформирует команду из тренеров и других специалистов, которые помогут россиянину подготовиться к поединку.

9 июля Поветкин улетел в Киргизию на трехнедельный сбор.

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Как сообщал УНИАН, в начале июля российский промоутер Андрей Рябинский заявил, что Поветкина к бою с Кличко-младшим будет готовить американец Фредди Роуч, известный по работе с Майком Тайсоном и Мэнни Пакиао. Однако от сотрудничества с Роучом пришлось отказаться, поскольку сторонам не удалось договориться о месте проведения тренировок. Американец отказался уезжать из США, поскольку будет готовить пуэрториканца Мигеля Котто к возвращению на ринг. Котто намерен провести ближайший бой 5 октября. В тот же день должен состояться поединок Поветкина и Кличко в Москве.