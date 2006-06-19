”Милан” нашел замену Шевченко (фото)

Возможно, место украинского форварда на острие атак "Милана" займет нападающий сборной Испании Фернандо Торрес.

Руководство "Милана" видит в нападающем испанской сборной наследника украинца Андрея Шевченко. Альтернативными вариантами являются Суазо, Кассано, Ибрагимович и Ван Нистелрой.

"Милан" пытается использовать хорошие отношения, которые сложились с "Атлетико" после трансферов Контры, Хосе Мари и Хави Морено.

Два клуба договорились об отсрочке полного платежа до 2010 года, а основная сумма трансфера составит около 18 миллионов евро. Кроме этого, "Милан" предложил в качестве погашения долга на выбор своих футболистов: Калача, Шимича и Аморозо, что "потянет" на более 10 млн. евро, и тогда общая сумма трансфера Торреса составит 30 млн. евро.

Отметим, что ранее сообщалось, что Торрес после ЧМ-2006 перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Корреспондент