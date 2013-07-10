Сегодня в Украине стартует новый футбольный сезон
07:43, 10 июля 2013Спорт
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Сегодня матчем в Одессе начнется новый украинский футбольный сезон.
Команды выйдут на поле в 20.30. Трансляция - "Интер" / Фото с официального сайта одесского клуба
Одесский «Черноморец», который стал финалистом Кубка Украины, в матче за Суперкубок примет лучший в последние годы украинский клуб - донецкий «Шахтер».
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В конце недели состоится первый тур соревнований в Премьер-лиге, а 18 июля «Черноморец» станет первым в сезоне украинским клубом, который сыграет в еврокубках, сообщает Радио Свобода.
Одесситы стартуют во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Их соперником станет победитель пары первого раунда квалификации, в котором играют албанская «Теута» и молдавская «Дачия». Матч в Албании завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев, завтра эти команды встретятся в Молдове.
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