Сегодня в Украине стартует новый футбольный сезон

Одесский «Черноморец», который стал финалистом Кубка Украины, в матче за Суперкубок примет лучший в последние годы украинский клуб - донецкий «Шахтер».

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В конце недели состоится первый тур соревнований в Премьер-лиге, а 18 июля «Черноморец» станет первым в сезоне украинским клубом, который сыграет в еврокубках, сообщает Радио Свобода.

Одесситы стартуют во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Их соперником станет победитель пары первого раунда квалификации, в котором играют албанская «Теута» и молдавская «Дачия». Матч в Албании завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев, завтра эти команды встретятся в Молдове.