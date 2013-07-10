Газзаев: Объединенный чемпионат можно провести через 2-3 года

Об этом в интервью "НТВ-Плюс" заявил директор его оргкомитета Валерий Газзаев.

"Скорее всего, это 2015-16 год, потому что быстрее невозможно сделать, регламент не позволит и, плюс, те уставные документы, которые мы готовим, будут готовы к этому сроку.

Я совсем недавно читал интервью вице-президента УЕФА Григория Михайловича Суркиса, который очень позитивно высказался об Объединенном чемпионате, он прекрасно видит положительные стороны этого чемпионата", - цитирует РИА "Новости" со ссылкой на страницу Объединенного чемпионата в Facebook.

"Более того, в УЕФА создали рабочую группу по межнациональным объединенным чемпионатам. Я думаю, что все эти вопросы будут прорабатываться, и они должны положительно сказаться на будущем нашего Объединенного чемпионата", - добавил он.