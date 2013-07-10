Маркевич опроверг свой уход из «Металлиста»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, Маркевич заверил, что продолжает тренировать харьковский клуб.

«Все нормально! Мы работаем, и это только слухи. Конечно, вокруг «Металлиста» сейчас много слухов. Но я работаю дальше, и никаких проблем нет. Знаете, я за 30 лет в футболе действительно ко всякому привык. Уже не обращаю на это внимание. Да, все нормально, мы работаем. Повторюсь, никаких проблем нет», - сказал Маркевич.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в «Металлисте» сообщали, что Маркевич намерен покинуть клуб из-за нежелания владельцев усиливать команду перед играми в Лиге Чемпионов.