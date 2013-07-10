Маркевич опроверг свой уход из «Металлиста»
00:41, 10 июля 2013Спорт
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Главный тренер харьковского футбольного клуба «Металлист» Мирон Маркевич опроверг слухи о намерении уволиться с должности.
Мирон Маркевич
Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, Маркевич заверил, что продолжает тренировать харьковский клуб.
«Все нормально! Мы работаем, и это только слухи. Конечно, вокруг «Металлиста» сейчас много слухов. Но я работаю дальше, и никаких проблем нет. Знаете, я за 30 лет в футболе действительно ко всякому привык. Уже не обращаю на это внимание. Да, все нормально, мы работаем. Повторюсь, никаких проблем нет», - сказал Маркевич.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в «Металлисте» сообщали, что Маркевич намерен покинуть клуб из-за нежелания владельцев усиливать команду перед играми в Лиге Чемпионов.
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